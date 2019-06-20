РИАМО - 20 июн. Две крупнейшие энергокомпании Подмосковья выполнили почти 11 тысяч договоров на подсоединение к электросетям с начала 2019 года, всего обработано около 18 тысяч заявок на подключения, заявку на такую услугу можно оформить онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В первом квартале 2019 года крупнейшие энергокомпании Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» – выполнили 10903 договора на технологическое присоединение к электрическим сетям, а всего с начала года было обработано 17919 заявок на подключения», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Сегодня энергокомпании предоставляют полный цикл услуг по подключению к сетям электроэнергии посредством интернет-сервисов. Они создали комфортные условия для жителей Подмосковья, позволяющие подать заявку на техприсоединение не выходя из дома, а также узнать статус рассмотрения в режиме онлайн и произвести оплату услуг. Так, в настоящее время свыше 80% всех заявок на техприсоединение поступает онлайн.