РИАМО - 20 июн. 50 судей комплекса «Готов к труду и обороне» обучились нормативам скандинавской ходьбы на семинаре, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Дальний Воронок городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Прошедший семинар открыл серию из семи аналогичных мероприятий. Рефери рассказали про особенности выполнения норматива по скандинавской ходьбе, который внедрен в список нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обучающие мероприятия для судей пройдут при поддержке Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы.

«Скандинавская ходьба сейчас популярна. Направление не требует наличия специально отведенных площадок или покупки дорогостоящего инвентаря. При этом ходьба оказывает положительное влияние на организм, а с недавних пор получила статус официального вида спорта в России», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подобные семинары обучат людей правильному выполнению норматива и частично реализуют программу губернатора Московской области «Активное долголетие». Она направлена на привлечение к занятиям физической культурой людей старшего поколения и создание условий для тренировок и проведения любительских соревнований.