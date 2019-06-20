РИАМО – 20 июн. Совместные сборы борцов из Подмосковья и членов национальной сборной Германии по греко-римской борьбе пройдут на территории поселка Кратово в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иностранные спортсмены разместились в учебно-тренировочном центре «Кратово», где во время чемпионата мира по футболу 2018 года базировалась сборная Португалии с ее лидером Криштиану Роналду.

«База в Кратово – это отличный пример того, как активно и с пользой используется наследие чемпионата мира по футболу. Важно, что база служит как для развития массового, так и профессионального спорта – буквально на прошлой неделе здесь прошел большой праздник – День массового спорта. Здесь же регулярно проводят сборы профессиональные команды», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Тренировочные сборы будут длиться десять дней. Всего в Подмосковье приехало девять иностранных борцов. Тренироваться в Кратове будут трехкратный чемпион мира и чемпион Европы Франк Штеблер, бронзовый призер Олимпийских игр и серебряный призер чемпионата мира Денис Кудла, участник Олимпийских игр Эдуард Попп и другие звезды мировой спортивной арены.

По словам Терюшкова, выбор немецкими борцами базы в Кратове в качестве площадки для проведения тренировочных сборов неудивителен. Мастерство подмосковных спортсменов и их тренеров известно во всем мире, а инфраструктура базы обеспечит максимально качественный, безопасный и комфортный тренировочный процесс.

«Такие совместные сборы очень важны не только для повышения спортивного мастерства всех бойцов, но и для укрепления дружественных связей и обмена опытом», – заключил министр.