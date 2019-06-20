РИАМО - 20 июн. Председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о реформе по обращению с ТКО во время прямой линии и напомнила, что в регионе появится еще девять комплексов по переработке отходов, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Глава государства следит за реализацией (реформы в сфере обращения с отходами - ред.) в стране. Президент подчеркнул, что государственная долгосрочная программа решения «мусорной проблемы» предусматривает появление 200 комплексов по переработке отходов. Общий объем финансирования – более 300 миллиардов рублей», — сказала Полякова.

Она добавила, что реализация программы позволит решить такие вопросы, как уменьшение объемов захоронения ТКО, увеличение переработки отходов с последующим вовлечением во вторичный оборот.

По словам депутата, в свое время прямая линия дала толчок в решении экологических задач в разных регионах, в том числе и в Московской области.

«С того времени произошло много изменений в Подмосковье. Завершена рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов «Каширский», «Быково» и «Электросталь». В 2018 началась рекультивация полигона ТКО «Кучино», которую планируется закончить до конца этого года. В 2019 году также стартует рекультивация еще на шести объектах», — напомнила Полякова.

В этом году выделят деньги на проекты рекультивации еще семи полигонов. Также в Московской области введен новый экологический стандарт, который предполагает современные технологии по переработке и захоронению мусора.

«С этого года во всех муниципальных образованиях внедряется сортировка отходов, их вторичная переработка и вовлечение в хозяйственный оборот. Создается инфраструктура, в том числе двенадцать современных экологически безопасных КПО, где из мусора извлекают максимально возможное количество полезных фракций. Три комплекса уже введены в эксплуатацию. Еще девять КПО откроют в этом году», — добавила депутат.

В этом году в Подмосковье появятся четыре завода термической обработки отходов. Стоит задача построить еще 5,5 тысяч контейнерных площадок, сейчас их более 16 тысяч. Всего необходимо еще 43 тысячи синих и серых контейнеров. Это связано с тем, что жители активно включились в раздельный сбор отходов.

«Кроме того, принято решение количество синих бачков увеличить в два-три раза. В ближайшие месяцы региональные операторы должны завершить работу по установке дополнительных контейнеров. Количество вывозов «сухих» отходов увеличилось от планируемого одного раза в неделю до четырех раз», – резюмировала Полякова.

До 2025 года в регионах предстоит построить 95 комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 200 мусоросортировочных и многофункциональных комплексов.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.