РИАМО – 20 июн. Проект детсада на 225 мест в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска получил положительное заключение государственной экспертизы, объект планируют сдать в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В двухэтажном здании разместятся шесть групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит свыше 2,2 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На прилегающей территории обустроят детские игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы. Также появятся места для отдыха, выполнят комплексное озеленение всей территории детского сада. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Проектирование и строительство детского сада предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2020 году.