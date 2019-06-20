РИАМО – 20 июн. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,83% и сейчас составляет 70,98 рубля, сообщает в четверг ТАСС.

«В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 6 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

Курс доллара снизился на 1,31% до 62,95 рубля.

Рост цен на нефть привел к укреплению рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года поднялась на 4,22% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне и составила 64,43 доллара за баррель.