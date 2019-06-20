РИАМО - 20 июн. На портале «Добродел» до 30 июня примут предложения по строительству тротуаров в Подмосковье на 2020 год, для выбора жителям представили порядка 250 участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство тротуаров вдоль региональных автодорог проводят в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

«На портале опубликована предварительная программа строительства тротуаров вдоль дорог регионального значения на 2020 год. На карте отмечено 248 тротуаров к социально значимым местам в более 60 муниципалитетах региона. Поддержать устройство тротуаров, а также предложить включить новые объекты могут все жители до 30 июня. Предложения будут рассмотрены при утверждении программы на 2020 год», - говорится в сообщении.

Поучаствовать в опросе могут пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги» или прошедшие упрощенную форму регистрации по электронной почте.

В 2019 году вдоль автодорог будет построено более 320 новых тротуаров. Еще свыше 265 тротуаров будет отремонтировано.