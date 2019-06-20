РИАМО - 20 июн. Одиннадцатиклассники организованными группами прибывают в столичный парк Горького на выпускной и расходятся по площадкам мероприятия, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в парке Горького проходит общегородской выпускной, который продлится до 6 утра 21 июня. В этом году в парке соберется рекордное количество московских школьников – более 27 тысяч человек из 338 школ.

Молодые люди организованными группами начинают прибывать в парк Горького. Все они очень радостные, фотографируются друг с другом и учителями. Выпускники начали расходиться по площадкам мероприятия.

Для выпускников подготовлена обширная развлекательная программа, в которой примут участие 40 популярных артистов, в том числе Егор Крид, Feduk и Ольга Бузова. В полночь запустят праздничный фейерверк.

За безопасность на школьных выпускных в столице отвечают около 3 тысяч полицейских.