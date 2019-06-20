РИАМО – 20 июн. В магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский» 25 и 26 июня блогеры Денис Семенихин и Александра Митрошина представят свои книги, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Дорогие друзья! 25 июня в 19:30 приглашаем вас на встречу с Денисом Семенихиным – российским телеведущим, блогером, известным специалистом по фитнесу и автором книги «7 вопросов человечеству», – говорится в сообщении.

Книга состоит из ответов тысяч людей в возрасте 18-35 лет на семь философских вопросов. Вопросы обращаются к фундаментальным взглядам человека на мир и на себя.

Встреча состоится 25 июня в 19:30.

© пресс-служба сети магазинов "Читай-город"

Встреча с блогером Александрой Митрошиной пройдет 26 июня в 19:00. Ее аудитория уже превышает 1,5 миллиона человек. Митрошина занялась блогом в 2016 году, когда Instagram уже был перенасыщен контентом и никто не становился популярным просто так. В своей книге «Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство» автор не только расскажет о собственном опыте, но и даст четкие указания по развитию собственного блога.

«Александра уверена, что блогером может стать каждый. Если вы хотите начать свой собственный путь блогера и не знаете, с чего начать, начните с книги Александры Митрошиной «Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство», – отмечается в сообщении.

Во время встречи Митрошина расскажет о своей книге и ответит на вопросы читателей.

Обе встречи пройдут в магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский».