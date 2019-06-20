РИАМО – 20 июн. На гидроузлах Канала имени Москвы пройдет капитальный ремонт, смета стоимости работ получила положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Будут отремонтированы фасады шлюза №1 Иваньковского гидроузла, а также шлюзов №№2, 3 и 6, расположенных в городах Дубна и Яхрома, поселках Темпы Талдомского городского округа и Икша Дмитровского городского округа Московской области соответственно. Здесь пройдет ремонт кровель с восстановлением архитектурных элементов декора, устройством обогреваемых желобов и водостоков, фасадов с восстановлением архитектурных элементов», – говорится в сообщении.

Также восстановят скульптуры и скульптурные группы с учетом требований статуса зданий и восприятия скульптуры на расстоянии. На фасадах смонтируют архитектурную подсветку.

В рамках капремонта обновят заградительные ворота гидроузла №103, расположенного в поселке Орехово Дмитровского горокруга.

Для защиты строительных конструкций ремонтируемых зданий от разрушения их обработают гидрофобизатором. В ремонтируемых зданиях обустроят организованный водосток с кровель, оконных отливов и отливов карнизных выступов. Также рабочие сделают асфальтобетонную отмостку вокруг зданий.