РИАМО – 20 июн. Свыше 310 тысяч растений украсят Государственный универсальный магазин (ГУМ) ко дню открытия ежегодного фестиваля цветов, со 2 июля до середины августа там можно будет увидеть флористические «ковры» и парковые скульптуры в стиле советского соцреализма, говорится в сообщении пресс-службы ГУМа.

Этот фестиваль главный универмаг страны проведет уже в седьмой раз. Оформление магазина во время фестиваля будет напоминать парк культуры и отдыха середины прошлого века. Эта концепция особенно проявилась в гипсовых скульптурах.

«Воображаемая машина времени перенесет нас в эпоху соцреализма с ее спортивной тематикой: «Женщина с мячом», «Пловчиха», «Баскетболист», «Футболист», и, наконец, всем известная «Девушка с веслом», ставшая нарицательным названием для скульптур, подобных той, что сделали в свое время скульпторы Иван Шадр и Ромуальд Иодко», – говорится в сообщении.

Маленькие посетители ГУМа узнают на линиях своих далеких сверстников из прошлого: «Девочка с книгой», «Мальчик с мячом», «Мальчик со скворечником» и «Девочка с цветами».

По словам сотрудников магазина, в плане разнообразия живых растений фестиваль цветов в ГУМе не уступит ботаническому саду. Специально для этого события будет выращено более 310 тысяч цветов, которые украсят здание изнутри и снаружи.

Среди них будут бегония клубневая, газания, георгина гибридная, бальзамим новогвинейский, пеларгония махровая, хризантема мультифлора, каланхоэ каландива, бегония вечноцветущая, агератум, тагетес, колеус, цинерария.

«В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсят составленные из живых цветов композиции: вдоль линий ГУМа расцветут ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с бегонией», – отмечается в материале.

Весь периметр цветочных клумб по внешнему фасаду магазина будет подсвечен иллюминацией. А в центре ГУМа, у фонтана, впервые можно будет приобрести сезонные цветы от Bosco Fiori по специальной цене.

В день открытия фестиваля в ГУМе выступит всемирно известный коллектив – Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной под руководством народной артистки СССР Миры Кольцовой – продолжателя традиций русской национальной хореографической культуры. Посетить концерт сможет любой желающий.

В роли садовников в день торжественного открытия фестиваля выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и заслуженные работники ГУМа.