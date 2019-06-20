РИАМО - 20 июн. Должностное лицо АО «Мособлэнерго» привлечено к административной ответственности за нарушение правил техприсоединения к электросетям, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС в отношении должностного лица АО «Мособлэнерго» вынесено постановление о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», – говорится в сообщении.

Ранее в адрес ведомства поступило заявление жителя города Коломна с жалобой на действия АО «Мособлэнерго» в части нарушения срока направления проекта договора об осуществлении присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

По результатам рассмотрения заявления антимонопольный орган установил, что должностное лицо предприятия нарушило правила технологического присоединения. Проект договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям не был предоставлен в срок.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях, поясняется в материале.