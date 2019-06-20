РИАМО – 20 июн. В московском аэропорту «Шереметьево» во время проведения таможенного контроля пассажирского рейса Пекин – Москва пресекли ввоз косметики на 2,6 миллиона рублей, пассажир провозил этот багаж без декларации, говорится в сообщении пресс-службы ФТС «Шереметьевская таможня».

При проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного 46-летним гражданином Кореи, инспектор Шереметьевской таможни обратил внимание на большое количество однородных предметов. Далее в результате таможенного досмотра были обнаружены косметологические препараты для ухода за кожей лица общим количеством 495 упаковок.

«В собственноручном письменном объяснении пассажир пояснил, что косметику приобрел за 400 долларов США в качестве образцов для выставки. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость задержанного товара составила 2 миллиона 656 тысяч 665 российских рублей», – говорится в сообщении.

Ответственность за правонарушение, которое совершил мужчина, предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию» и статьей 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз вывоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза».