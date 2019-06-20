РИАМО - 20 июн. В центре бюджетного строительства министерства строительного комплекса Московской области прошло совещание по контролю за ходом строительства объектов образования в подмосковной Ивантеевке, в нем поучаствовали сотрудники администрации горокруга и подрядчики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проекты реализуются в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время на корпусе-пристройке к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 200 мест на Задорожной улице ведется кладка наружных стен здания и внутренних перегородок, монтаж внешних инженерных сетей, армирование стен переходной галереи. Администрации и подрядчику поставлена задача увеличить темп работ, чтобы обеспечить ввод объекта до конца 2019 года», — говорится в сообщении.

Строительство школы на 1,1 тысячи мест в Студенческом проезде находится на этапе производства монолитных работ по возведению несущих конструкций здания. Строительство ведется в графике. Плановый ввод намечен на 2020 год.

Согласно проектным данным, в здании будут четыре этажа. Общая площадь объекта составит почти 19 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.