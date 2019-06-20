РИАМО – 20 июн. Единовременную финансовую помощь на организацию своего дела получили 180 безработных жителей Подмосковья, общая сумма выделенных средств составляет 16,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Собственное дело открывают в производственной деятельности, в том числе разведении крупного рогатого скота, выращивании птицы и сельскохозяйственных культур.

«Московская область стабильно входит в пятерку лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству безработных граждан, открывших собственное дело при содействии службы занятости», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что в этом году размер финансовой помощи гражданину на открытие собственного дела увеличен с 58,8 тысячи рублей до 96 тысяч рублей. Это привело к качественному росту бизнес-планов претендентов на финансовую помощь среди граждан, признанных безработными.