РИАМО - 20 июн. Автор обучающего курса «Миллиард за миллион» Алексей Воронин станет гостем подмосковного сообщества бизнес-леди, коучер расскажет о бизнес-лайфхаках, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встреча женского сообщества предпринимательниц «Нежный бизнес» пройдет 21 июня в 10:00 в Ногинске.

«Алексей Воронин – автор и ведущий обучающего курса для собственников бизнеса «Миллиард за миллион», член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», выпускник Executive MBA в МШУ Сколково и один из лучших бизнес-тренеров России по версии премии «Товар года 2016» и «Товар года 2017», – говорится в сообщении.

На встрече обсудят следующие темы: «Колесо баланса бизнеса: основные опорные точки», «Мышление предпринимателя: цели и ценности, декомпозиция цели, план и ресурсы для достижения», «Как сочетать бизнес и личную жизнь? Как жить в гармонии?», «Секретные методики миллионеров, которые позволяют вести сбалансированную жизнь без суеты и рутины», «Бизнес-лайфхаки и кейсы».

Адрес проведения мероприятия: Московская область, город Ногинск, улица 3-го Интернационала, дом №117А (дом детского и юношеского творчества). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте бизнес-коучера.