РИАМО – 20 июн. Компанию ООО «Эксперт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта с администрацией Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Администрация направила компании проект контракта в установленный законом срок. Но «Эксперт» не представил подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Администрации поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнения работ по демонтажу.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, управление включило ООО «Эксперт» в реестр недобросовестных поставщиков.