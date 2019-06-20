РИАМО - 20 июн. В городе Пушкино на улице Тургенева началось строительство многофункционального центра культурно-бытового назначения с паркингом, здание достроят в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступит ООО «Васту». Площадь здания составит порядка 5,5 тысяч квадратных метров. Объект функционально будет разделен на входную зону, зону обслуживания, культурного развития, общественного питания и административную зоны. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 60 новых рабочих мест.

«Возведение объекта планируется завершить во втором квартале 2021 года. Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 8 июля 2019 года», – сказал руководитель ведомства Артур Гарибян.

По проекту, в центре предусмотрены экспозиционные залы, кафе, ателье, ремонтная мастерская и другие помещения для оказания услуг населению, ряд административно-бытовых помещений. Встроенная автостоянка закрытого типа рассчитана на 24 машино-места.