РИАМО – 20 июн. Компанию ООО «Юнис-Парк» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта с Наро-Фоминской районной больницей №2, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Учреждение направило компании проект контракта в установленный законом срок. Но «Юнис-Парк» не представил подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Больнице поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение клининговых услуг.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Юнис-Парк» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, управление ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.