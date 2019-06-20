РИАМО – 20 июн. В Москве возле трех новых станций метро Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино» и «Коммунарка» заработали перехватывающие парковки со шлагбаумами, их общая вместимость составляет более 3,7 тысячи машино-мест, 370 из них для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

До 1 октября по решению мэра Москвы эти парковки будут работать бесплатно, а потом в обычном для перехватывающих парковок режиме: парковка автомобиля останется бесплатной только при совершении двух поездок на метро.

«Перехватывающие парковки у метро очень востребованы у москвичей и гостей города. Особенно они удобны для тех, кому нужно добраться в центр из отдаленных районов», – говорится в сообщении.

Чтобы получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.