РИАМО - 20 июн. Безопасность и спокойную работу обеспечат сборщикам подписей для кандидатов в Мосгордуму, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее заявление начальнику ГУ МВД России по Москве с просьбой обезопасить работу волонтеров в местах сбора подписей подал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Поддерживаю просьбу Алексея Алексеевича. Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей», — написал Собянин в Twitter.

В Москве уже были зафиксированы случаи провокаций и нападений на сборщиков. Кандидат в Мосгордуму, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева 18 июня рассказала в Facebook, что на ее помощниц напал мужчина с ножом. Злоумышленника удалось задержать.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.