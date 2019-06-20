РИАМО - 20 июн. В Подмосковье с начала 2019 года приведены в порядок 1430 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе остановочных павильонов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По результатам проведенных проверок инспекторами территориальных отделов ведомства устранены 1430 различных нарушений. В основном привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий», — сказал руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Химки, Серебряные Пруды, Коломенский, Зарайск, Подольск, Можайский, Балашиха, Домодедово, Озеры. Кроме того, штрафы выписывались за состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры.

Из общего количества устраненных в Подмосковье нарушений по итогам проведенных проверок выданы 619 предупреждений. То есть недочеты в сфере чистоты и порядка оперативно устранили до вынесения постановления. В таких случаях штраф не назначается.