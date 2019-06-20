РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. Фрагменты грунта с мест захоронений советских воинов на кладбище Красная Горка и старом кладбище в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 22 июня поместят в специальные контейнеры, которые с воинскими почестями установят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот», сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятие пройдет в ходе патриотической акции Министерства обороны РФ «Горсть земли», посвященной Дню памяти и скорби.

«Фрагменты земли с мест захоронений советских воинов поместят в специальные контейнеры–солдатские кисеты. Затем с воинскими почестями их установят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. В Подольске эта акция состоится в 12:00 на братских захоронениях на кладбище Красная Горка и на братских могилах на старом кладбище в Климовске на улице Садовая», – говорится в сообщении.

22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби, дату начала Великой Отечественной войны. 42 тысячи жителей Подольска ушли на фронт отстаивать свободу и независимость, свыше 20 тысяч из них не вернулись домой.

21 и 22 июня на территории Подольска пройдут Вахты памяти, гостям мероприятий покажут литературно-музыкальные композиции, проведут для них тематические экскурсии, акции, а в детских оздоровительных лагерях тематические линейки.

В эти дни состоятся традиционные церемонии возложения венков, гирлянд славы и цветов к братским могилам, воинским захоронениям и мемориалам Воинской Славы на территории округа.

21 июня делегация подольской молодежи примет участие в возложении цветов к братским захоронениям в деревне Кузовлево, в памятных местах на Кургане Славы Ильинских рубежей в Калужской области. В этот же день в 15:00 в концертном зале администрации состоится концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя…», подготовленный Подольской филармонией. Вход свободный.

22 июня Подольск присоединиться к региональной акции «Подмосковье помнит». На территории горокруга зажгут свечи памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

Власти Подольска приглашают жителей округа принять участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби и отдать дань уважения всем, кто защищал Отчизну в годы Великой Отечественной войны.