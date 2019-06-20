РИАМО - 20 июн. В Москве с начала 2019 года инспекторы МАДИ и ГИБДД провели 4,8 тысячи совместных рейдов по выявлению нарушений и обеспечению безопасности в сфере легкового такси, всего зафиксировали 10138 нарушений правил перевозок пассажиров и багажа, говорится в сообщении пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.

Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.

Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.

Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».

При выборе сервиса такси, обращаете ли вы внимание на цену поездки?

Спокойно все объясню и буду ждать

Занервничаю, пожалуюсь и буду долго объяснять, как меня искать

Водитель не может найти ваш адрес, что будете делать?

Джаз или классика, а лучше без музыки

Мне все равно, я всегда в наушниках

А какая музыка в такси вам нравится?

Что вас больше всего бесит в водителях такси?

Спокойный, уверенный в себе, в меру общительный

Зачем, я не для этого сажусь в такси

Пристегиваетесь ли вы, когда едете в такси?

Спрошу, часто ли он получает штрафы

Я и сам так вожу, время – деньги

Да, а еще пожалуюсь на жизнь, недосып и пробки

Промолчу, чтобы не отвлекать водителя от дороги

Вы опаздываете на работу, скажете об этом таксисту?

Когда вы заказываете такси, что для вас важнее всего?

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«В основном у таксистов не было информации о тарифах и перевозчике в салоне, цветографической схемы в виде «шашечек» на кузове и фонаря такси на крыше. За такие нарушения водителям и компаниям выписали штрафы от тысячи до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также в целях безопасности пассажиров инспекторы временно изъяли 1655 автомобилей такси из-за отсутствия у водителей путевых листов, в которые вносятся отметки об обязательном техническом и медицинском осмотрах. Такие меры приняли из-за того, что неисправный автомобиль или плохое самочувствие водителя нередко становятся причиной аварийных ситуаций.

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? 13 вопросов | Пройден 230 раз Пройдите тест РИАМО и проверьте, какой городской транспорт идеален для вас Начать тест

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (1/13) Вы опаздываете на важную встречу и застряли в пробке. Ваши действия? Фото Николай Корешков © РИАМО Если встреча такая важная, я выезжаю заранее В метро пробок нет, только костюм слегка помялся Все зависит от водителя маршрутки. Специально решил на ней поехать вместо автобуса. Позвоню коллегам – пусть начинают без меня. «Застрял в пробке» пока еще уважительная причина. А я на самокате/велосипеде – он всегда со мной!

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (2/13) Вам нужно закупиться продуктами на неделю. Вы: Фото © Пойду в ближайший сетевой супермаркет Я не закупаюсь на неделю, зайду в любой магазин по пути с работы Закажу продукты с доставкой на дом Вызову такси из гипермаркета Сгоняю на велосипеде на фермерский рынок

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (3/13) Вы вышли из бара сильно навеселе. Как будете добираться домой? Фото gifer.com © Как обычно – в электричке/трамвае мой вид никого не смутит Если метро уже закрыто, вызову такси На ночном автобусе с ветерком – как раз голова проветрится Оставлю авто на стоянке и вызову такси Прогуляюсь пешком, подышу свежим воздухом

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (4/13) В погожий денек вы решили совершить путешествие в Подмосковье. В какой город отправитесь? Фото Фотобанк Московской области, Сергей Гордеев © Фото В Коломну, Серпухов или Дубну на электричке, возможно раскошелюсь на экспресс Лучше съезжу в «Коломенское» или «Царицыно» – сел в метро и нет проблем Куплю автобусную экскурсию или уговорю друзей на машине съездить в живописную усадьбу Поеду в усадьбу Архангельское – сам сяду за руль, да и на такси недорого выйдет Махну в Сергиев Посад/другой ближайший город на электричке и обязательно прихвачу с собой велосипед

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (5/13) Какое место для встречи с друзьями вы выберете? Фото gifer.com © Посиделки на кухне В модном гастромаркете/Центральном рынке В парке/на летней веранде Там, где есть бесплатная парковка Устрою пикник за городом

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (6/13) Вам предстоит поездка в аэропорт в вечерний час пик. Какой путь выберете? Фото pixabay.com © Аэроэкспресс, так надежнее Аэроэкспресс или такси Вызову такси или попрошу друга отвезти Вызову такси, они же ездят по выделенке Самолеты загрязняют окружающую среду, я не летаю

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (7/13) Катались ли вы на МЦК просто так? Фото сайт мэра Москвы © Конечно, это мой любимый маршрут! Как только открыли МЦК, мы с друзьями/семьей проехали по полному кругу Как-то не приходилось, люблю кататься на «бэшке» по Садовому А это что? Конечно, регулярно во время велопрогулок по Москве

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (8/13) Вы отправились на отдых в Европу, как будете передвигаться между городами? Фото gifer.com © Только поездами либо автобусами На скоростных электричках Возьму автобусный тур Арендую автомобиль Я лучше пойду в поход

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (9/13) Что вы делаете в транспорте во время пути? Фото Александр Манзюк © РИАМО Слушаю концерты бродячих музыкантов и «магазин на диване»/смотрю сериалы в телефоне Листаю френдленту, смотрю ролики на экранах в вагоне Делаю фото городских пейзажей из окна, скроллю новости Слушаю радио Смотрю в приложении, сколько шагов я сегодня сделал

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (10/13) Кем бы вы поработали в общественном транспорте? Фото gifer.com © Контролером в электричке или вагоновожатым Машинистом метро Водителем троллейбуса или автобуса Обычно возят меня, так что я даже не знаю Я за экологичный транспорт

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (11/13) Какую обувь вы носите чаще всего? Фото pixabay.com © Одну и ту же несколько сезонов Кроссовки, кеды, шпильки по праздникам То, что сейчас в тренде Любимые бренды Без каблука

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (12/13) Какое фото крайнее в галерее у вас на смартфоне? Фото pixabay.com © Красивый закат/букет цветов/моя собака Стакан кофе с моим именем/лук из серии «мода метро» Пикник в парке/вид городских улиц Селфи из пробки/ночной город из окна авто Селфи с велопарада/фото с самокатом велосипед

Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит? (13/13) Без чего вы точно не выходите из дома? Фото gifer.com © Без наличных денег, проездного ТАТ, карты «Стрелка» Без «Тройки» Без «Тройки»/ТАТ Без смартфона Без велозамка

Фанат метро Ваша жизнь летит на большой скорости: кофе на ходу, еда на вынос, работа допоздна и фитнес по ночам. Вы нетерпеливы, любите безумный ритм жизни мегаполиса и понимаете, что только московский метрополитен соответствует вашей личной скорости. Жаль, что он не работает круглосуточно! Поэтому иногда вы вынуждены пересаживаться на такси. Вы обожаете новые поезда «Москва» и всегда используете возможность зарядить смартфон и посмотреть новости в вагоне. Толпа людей в часы пик вас не смущает, вы чувствуете себя в ней, как рыба в воде, и у вас всегда самый последний выпуск карты «Тройка». Даже новая навигация метро вас не бесит, ведь вы знаете подземку наизусть. А еще вы обрадовались открытию МЦК, ведь теперь еще удобнее добираться до нужного места. Жаль, что вы так и не прокатились по полному кругу – ведь вам всегда не хватает времени! Фото Анастасия Осипова © РИАМО Поделиться результатом

Пассажир такси Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Велосипедист Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Любитель автобусов Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы. Фото сайт мэра Москвы © Поделиться результатом

Романтик (ретро) Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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