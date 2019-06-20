РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Детская школа искусств (ДШИ) №6 в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи приобретет новые музыкальные инструменты на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Тараса Ефимова.

Депутат с рабочим визитом посетил детскую школу искусств №6. Вместе с педагогами и родительским активом он осмотрел учебные классы, танцевальный и концертный залы ДШИ и обсудил развитие школы.

«Наша школа при поддержке администрации Балашихи и правительства Московской области ежегодно проводит областной профессиональный фортепианный конкурс для учащихся детских школ искусств военных городков России. Этот проект стал одним из решающих для вхождения в национальный проект «Культура» и получение средств», – сказала директор учреждения Маргарита Гринько.

Она добавила, что на выделенные 6,1 миллиона рублей будут приобретены новые музыкальные инструменты, мольберты для художественного класса, интерактивная доска, компьютерные планшеты для учащихся, звуковое оборудование для концертного зала и учебная литература.

Ефимов поблагодарил педагогов за активность и за победы воспитанников ДШИ на конкурсах, которые позволяют учреждению добиваться значимой федеральной и региональной поддержки.

«Главное для школы искусств сегодня, и этот вопрос поднимают родители учащихся, – это увеличение учебных площадей учреждения. В девяти классах на общей площади в 400 квадратных метров обучается 300 ребят. Расширение школы назрело и требует отдельной проработки совместно с управлением культуры администрации Балашихи», – пояснил депутат.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Балашиха «Детская школа искусств №6» основана в сентябре 1975 года. В ДШИ работают: фортепианный отдел, струнный отдел, народный отдел (гитара, аккордеон, домра, балалайка), хоровое отделение, хореографическое и художественно-прикладное отделения.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела – федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Национальный проект «Культура» включает более 15 целевых показателей.