РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. Онкогинеколог Подольского роддома Екатерина Калиничева стала участником V Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи – 2019», там она получит новые знания по теме магнитно-резонансной томографии в диагностике рака тела матки, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.

В Санкт-Петербурге в четверг открылся V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи – 2019», он завершится 23 июня. Ключевая миссия форума – объединение специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья, консолидация сил медицинского сообщества для обмена актуальной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний.

«Онкогинеколог Подольского родильного дома Екатерина Калиничева расширяет свои знания в области онкологии на форуме. В частности, по теме магнитно-резонансной томографии в диагностике рака тела матки», – сказал сотрудник.

В программу мероприятия входят как узкоспециализированные конгрессы, симпозиумы, презентации, семинары, так и круглые столы, конференции и дискуссии, в рамках которых обсуждаются проблемы оказания онкологической помощи.

Большое внимание на форуме уделяется вопросам онкоскрининга, морфологии опухолей, нейроонкологии, криогенным технологиям, онкоиммунологии.