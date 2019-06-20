РИАМО - 20 июн. Центр управления регионом в Подмосковье должен стать примером для других регионов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после посещения центра в доме правительства Московской области.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал Володину работу центра управления регионом.

«Мы поддерживаем подходы, которые использует правительство Московской области по оптимизации процессов управления в различных сферах, которые относятся к полномочиям региональных и муниципальных властей. Этот опыт интересен и требует распространения в других регионах», - сказал Володин.

Он отметил, что электронные сервисы упрощают людям доступ к государственным и муниципальным услугам, сокращают срок их предоставления. При этом ряд направлений цифровизации требует изменений в федеральном законодательстве, все эти вопросы будут обсуждаться в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики, которые пройдут в Госдуме 8 июля.

В ходе презентации Воробьев отметил, что для цифровой экономки необходимы изменения в федеральном законодательстве. В частности, пока граждане вынуждены лично подавать пакет документов в школу, стоять в очередях за получением путевки в санаторий, тогда как все это можно делать через интернет.