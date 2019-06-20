РИАМО - 20 июн. На дорогах районов Филевский парк и Дорогомилово с 22 по 24 июня ограничат движение для всех автомобилистов, включая водителей такси: будет действовать приоритетный проезд для городского транспорта из-за реконструкции Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта.

«Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская); набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); разворотной площадке в районе дома №2, корпуса 1 по улице Новозаводская», — говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

Эти ограничения коснутся и таксистов. Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская будет разрешен только для общественного транспорта.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, быть внимательными при парковке: не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом.

В ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка.

Всего закроют шесть станций: «Студенческую», «Кутузовскую», «Фили», «Багратионовскую», «Филевский парк» и «Пионерскую». «Киевская» будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.