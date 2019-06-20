РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. В связи с изменением формата Единого платежного документа за услуги ЖКХ жители Подольска могут видеть суммы переплат или задолженностей за предыдущие расчетные периоды, переплаты могут возникать тогда, когда потребитель несколько месяцев не передает показания приборов учета, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций «МособлЕИРЦ».

Для жителей Подольска, чьи дома находятся в управлении УК «МУЖРП №1 городского округа Подольск» (района Центральный), «Акцент» и «ПИК Комфорт», в апреле 2019 года изменился формат Единого платежного документа за услуги ЖКХ. Это связано с тем, что лицевые счета жителей Подольска переводятся из локальной расчетной системы в единую операционную систему «МособлЕИРЦ».

«Теперь плательщики могут видеть не только начисления и оплаты по потребленным услугам, но и развернутые кредиты/дебеты – суммы переплат или задолженностей за предыдущие расчетные периоды. В платежном документе в столбце 9 по каждой услуге отразятся задолженности или переплаты в случае их наличия. Если цифра указана со знаком «+» или без знака, это задолженность. Знаком «–» обозначается переплата», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления «Подольск» «МособлЕИРЦ» Александра Гусакова, переплаты по услугам – это денежные средства, внесенные плательщиком, при том, что услуга была оказана в меньшем объеме. В последующих расчетных периодах избыток внесенных средств распределяют в счет текущего потребления. Таким образом, начисления по услуге производят с учетом ранее совершенной оплаты.

Переплаты по услугам могут возникать тогда, когда потребитель несколько месяцев не передает показания приборов учета. Когда показания приборов за предыдущие месяцы приходят, делают перерасчет, и сумма к оплате за прошедшие месяцы снижается. По услуге образуется переплата, которая, в соответствии с законодательством, не может распределиться на услуги других поставщиков, а гасится постепенно.

В столбце 7 указан размер превышения платы, рассчитанной с повышающим коэффициентом, который может применяться по распоряжению управляющей или ресурсоснабжающей организации в случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета при наличии такой возможности, а также если приборы учета вышли за срок межповерочного интервала.

«МособлЕИРЦ» рекомендует плательщикам за ЖКУ передавать показания приборов учета воды и электроэнергии с 15 по 24 число ежемесячно. В этом случае показания будут учтены в текущем расчетном периоде, и начисления по услугам будут соответствовать реальному объему потребления.

По всем интересующим вопросам жители Подольска могут обращаться в клиентский офис «МособлЕИРЦ» по адресу: Подольск, улица Комсомольская, дом №1. Режим работы офиса: понедельник – пятница с 8:00 до 18:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.