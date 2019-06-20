РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал председателю Госдумы Вячеславу Володину работу центра управления регионом в доме правительства Подмосковья после прямой линии президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИАМО.

Володин осмотрел профильные блоки «Здравоохранение», «Строительство», «Образование», «ЖКХ».

«Мы понимаем, с чем у нас проблема, на какой территории. И разрабатываем систему, чтобы этой проблемы больше никогда не было. Раньше директор аптеки давала заявку в министерство раз в месяц. Это то, о чем Владимир Владимирович (Путин - ред.) сказал сегодня в ходе прямой линии, когда на складах есть лекарства, а в аптеке нет. У нас теперь система все видит сама и подает указание центральному складу. Это позволило значительно сократить число жалоб», - сказал Воробьев, объясняя работу системы контроля за выдачей лекарств.

При этом график работы медиков теперь прозрачный, что позволяет оптимизировать их работу, также ЦУР позволил вдвое увеличить эффективность использования МРТ и КТ, уточнил глава региона. Воробьев также представил Володину новое приложение для работы скорой помощи.

«Мы загрузили приложение в системе-112. Если ты вызываешь скорую помощь на смартфоне, то ты видишь, как к тебе едет бригада. Если нет смартфона, приходят четыре СМС по мере движения скорой», - рассказал губернатор.

Отдельный блок ЦУРа посвящен сфере строительства, подмосковные специалисты держат на постоянном контроле в том числе ситуацию с обманутыми дольщиками.

«И мы сейчас запускаем сервис, ты можешь следить, контролировать, как строится твой дом: он в зеленой, желтой или, не дай Бог, в красной зоне. Сейчас к Владимиру Владимировичу подошел журналист и спросил про Реутов, «Новокосино 2». Здесь нужен миллиард рублей», - отметил также Воробьев.

В части электронного образования в регионе ввели электронный журнал и электронный дневник.

«Мы видим, как готовят учеников каждый день. Сколько он пропускает, какая ситуация в школе. Видно даже, как часто родители заходили в электронный дневник», - отметил Воробьев.

Благодаря работе ЦУРа сократилось число жалоб на навалы мусора, добавил губернатор.

«Мы начали оцифровывать каждую контейнерную площадку. Изначально у нас было 6 тысяч, сейчас 21, еще 5 тысяч надо установить. Мы все проверили, видим фотографии, можем проверить каждую контейнерную площадку. Разработали мобильное приложение, подключаем к нему региональных операторов», - заключил Воробьев.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.