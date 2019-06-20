РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи рассказали дошкольникам горокруга о правилах дорожной безопасности, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Праздник на тему дорожной безопасности прошел в одном из детских садов Балашихи. Торжественное открытие праздника началось с выступления автоинспекторов, которые напомнили юным участникам дорожного движения о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах и улицах города.

«Во время праздника детям в игровой форме рассказали, к чему приводит несоблюдение правил дорожной безопасности и как важно неукоснительно их соблюдать. Ребята показали свои знания по дорожной грамоте, принимая участие в тематической викторине, а проявить творческие способности дошкольники смогли, рисуя дорожные знаки на асфальте», – отмечается в сообщении.

Яркие рисунки порадовали не только детей, но и взрослых, напомнив им о соблюдении ПДД. Завершилось массовое праздничное мероприятие танцевальной композицией «Дорожный знак».