РИАМО - 20 июн. Почти треть вопросов, поступивших на горячую линию управления Роспотребнадзора по Подмосковью по вопросам качества и безопасности детского отдыха, касалась условий проживания, всего было проведено 150 консультаций, сообщается на сайте ведомства.

Тематическая горячая линия работала с 5 по 19 июня.

«Специалисты управления консультировали граждан по следующим вопросам: какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха, какие должны быть документы в организациях отдыха детей и их оздоровления, на что обратить внимание в лагере, где отдыхает ребенок, вопросы правильного питания и оздоровления детей, оказания медицинской помощи, и другим», – говорится в сообщении.

По итогам проведения горячей линии было проведено 150 консультаций: по условиям проживания – 32% консультаций: по организации питания – 24%, вопросы о вакцинации детей, отъезжающих в летние оздоровительные учреждения, – 18,2%; вопросы необходимого объема медицинской документации при направлении ребенка в лагерь (справки, санаторно-курортные книжки и прочее) – 12,3%; прочие вопросы – 13,5% консультаций.