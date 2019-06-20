РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Сотрудники медицинских учреждений вместе с жителями микрорайонов Железнодорожный, Саввино и Кучино подмосковной Балашихи обсудили развитие здравоохранения городского округа в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии, которое прошло в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный, приняли участие главврач медучреждения Михаил Антипов, заместители, заведующие филиалом и его отделениями, заведующие поликлиник Балашихи, а также председатель общественной палаты горокруга Елена Жарова. Они обсудили с жителями программу развития здравоохранения Балашихи.

«Тема здравоохранения всегда будет актуальной. Огромное количество людей не только нашего города (Балашихи – ред.), но и всей Московской области нуждаются в качественной и оперативной медицинской помощи. С жителями микрорайонов Железнодорожный, Саввино и Кучино, а также коллегами из медучреждений города обсудили программу «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024», – сказал Антипов.

Он добавил, что подобные собрания будут проходить в разных микрорайонах Балашихи.

Главными темами встречи стали вопросы оснащения современным медицинским оборудованием поликлиник в микрорайонах Саввино и Ольгино, оптимизация развития поликлинической помощи в рамках развития проекта «Добрая поликлиника», а также развитие стационарной помощи на территории городского округа.

Елена Жарова рассказала, что все эти изменения позволят повысить уровень доступности медицинской помощи населению.

«Жителям важно участвовать в таких встречах и вносить свои предложения по корректировке медицинских проектов, реализуемых на территории нашего города», – пояснила она.

Также участники обсудили перечень медучреждений Балашихи, требующих капитального ремонта. Среди них – поликлиника №14 в микрорайоне Железнодорожный.

Программа «Здравоохранение Подмосковья» принята с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также повышения эффективности медицинских услуг.