РИАМО – 20 июн. Специалисты Мосгорнаследия вместе с реставраторами спасли барельефы дома в Сверчковом переулке в столице, где несколько лет назад провели некачественный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На финальной стадии находится реставрация части скульптурного барельефа на доме №1 в Сверчковом переулке.

«Это здание не является объектом культурного наследия. Однако, когда зимой 2019 года были обнаружены следы некачественного ремонта лепного декора, Мосгорнаследие обратилось в Российскую ассоциацию реставраторов с просьбой о сотрудничестве для спасения фасада здания», – отмечается в сообщении.

Как удалось выяснить у пользователей дома, около трех лет назад произошло частичное обрушение скульптуры – упала голова и часть торса. Тогда же в рамках ремонта фасадов недостающие части одной скульптуры рабочие восстановили как смогли.

«Сейчас прохожие могут увидеть уже обновленную гипсовую девушку. Кроме того, нам удалось убедить владельца отреставрировать остальные семь барельефов. Эти работы также пройдут под нашим контролем. Отрадно, что собственники в Москве понимают, как важно сохранять исторический облик таких зданий, даже если они не являются объектами культурного наследия. Мы же со своей стороны будем и дальше следить за подобными ситуациями», – заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В ходе проведения нынешней реставрации, специалисты сначала обследовали все скульптуры дома с автовышки, затем выбрали наиболее сохранившуюся и сняли с нее форму, по которой в итоге воссоздали барельеф.

Исполняющий обязанности председателя Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева дополнила, что в 2018 году между правительством Москвы и Российской ассоциацией реставраторов было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается проведение обучающих мероприятий для реставраторов, а также участие технологов и специалистов-реставраторов в практических работах.

«В данном случае мы не могли остаться в стороне: наши реставраторы взялись исправить ошибки некачественно ремонта на одном из художественных барельефов в Сверчковом переулке. В настоящий момент работы практически завершены, осталось только покрасить скульптуру», – уточнила она.