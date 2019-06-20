РИАМО - 20 июн. В столичном аэропорту «Внуково» приостановили ввоз партии охлажденной говядины из Аргентины в ходе досмотра на контрольном ветеринарном пункте ООО «Внуково-Карго», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Свыше 3,1 тысячи килограммов мяса прибыли в аэропорт 11 июня в сопровождении копии ветеринарного сертификата, авианакладной и разрешения Россельхознадзора на ввоз, отмечается в материале.

«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата на подконтрольный груз. Груз оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.