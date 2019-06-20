РИАМО - 20 июн. В новой Москве перевернулся автомобиль, пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок Станции Мачихино, СНТ «Полесье», где перевернулся легковой автомобиль. По словам очевидцев, в салоне машины было три человека. С места происшествия пострадавшего эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.