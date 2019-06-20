РИАМО - 20 июн. Современную котельную мощностью 49,2 мегаватт достроили в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи, в сооружении будет не имеющая аналогов в России система рециркуляции газов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Котельная обеспечит дома строящегося жилого комплекса «Новоград Павлино» отоплением и горячим водоснабжением. Внедренная в нее система рециркуляции газов позволяет сделать так, чтобы часть отработавших газов возвращалась обратно в горелку — это позволяет снизить расход топлива, а также приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота.

«Приятно отметить, что жители 35 жилых корпусов будут обслуживаться высоко-технологической экокотельной. Кроме этого, в рамках комплексной застройки на территории квартала планируется возведение пяти детских садов на 900 мест, двух общеобразовательных школ со спортивными стадионами на 3200 учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По словам застройщика объекта, группы компаний «Московский ипотечный центр» (МИЦ), рециркуляция газов позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 метров.