РИАМО - 20 июн. Современную котельную мощностью 49,2 мегаватт достроили в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи, в сооружении будет не имеющая аналогов в России система рециркуляции газов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Котельная обеспечит дома строящегося жилого комплекса «Новоград Павлино» отоплением и горячим водоснабжением. Внедренная в нее система рециркуляции газов позволяет сделать так, чтобы часть отработавших газов возвращалась обратно в горелку — это позволяет снизить расход топлива, а также приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота.
«Приятно отметить, что жители 35 жилых корпусов будут обслуживаться высоко-технологической экокотельной. Кроме этого, в рамках комплексной застройки на территории квартала планируется возведение пяти детских садов на 900 мест, двух общеобразовательных школ со спортивными стадионами на 3200 учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.
По словам застройщика объекта, группы компаний «Московский ипотечный центр» (МИЦ), рециркуляция газов позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 метров.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии