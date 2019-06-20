РИАМО - 20 июн. Мужчину из городского округа Егорьевск, задолжавшего алименты на сумму 650 тысяч рублей, судебные приставы задержали и привлекли к административной ответственности, им это удалось сделать в ходе рейда по выявлению должников, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов.
Сотрудники Егорьевского районного отдела судебных приставов УФССП по Подмосковью провели проверку совместно с госавтоинспекторами. Они остановили машину нарушителя, который уклонялся от выплаты алиментов и всячески скрывался – из-за этого его ранее объявили в розыск.
«В ходе исполнительных действий в отношении должника составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей», по результатам рассмотрения которого должник привлечен к ответственности в виде 20 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.
В материале напоминается, что родители обязаны платить алименты для содержания своих несовершеннолетних детей. Категория таких исполнительных производств стоит на особом контроле у руководства Управления.
Если должник нарушает законодательство об исполнительном производстве, то на него накладываются санкции — вплоть до исправительных работ сроком до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
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