РИАМО - 20 июн. Премьера полнокупольного фильма «Призрак Вселенной: в поисках темной материи» состоится в Большом Звездном зале Московского планетария 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Темная материя составляет 95% массы Вселенной, но до сих пор ученые пытаются приоткрыть завесу этого загадочного «нечто». С самого момента большого взрыва роль темной материи обнаруживается в ее влиянии на формирование и движение звезд и галактик», – отмечается в материале.

Чтобы разгадать тайну Вселенной, команда ученых в Европейской лаборатории физических исследований ЦЕРН с помощью сверхчувствительной аппаратуры проводит эксперименты, которые позволят зафиксировать крайне редкое взаимодействие частиц темной и обычной материй.

«Зрители полнокупольного шоу станут свидетелями захватывающего путешествия под землю, где на глубине более 100 метров расположен мощный ускорительный комплекс, в котором пучки протонов с почти световой скоростью сталкиваются друг с другом. Смогут ли ученые с помощью нового эксперимента «поймать» темную материю?» – добавляется в сообщении.

В июле фильм можно будет посмотреть в 19:30 по четвергам и субботам и в 20:40 по понедельникам и пятницам. Фильм рекомендуется детям от шести лет.