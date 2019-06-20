РИАМО - 20 июн. Жителям Подмосковья разъяснили особенности законодательства и реализации гражданами своих прав на возмещение в судебном порядке расходов, связанных с некачественным оказанием услуг, имущественного и морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью детей в период летней оздоровительной кампании, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца: в суд по месту жительства или пребывания истца; нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель – его жительства; заключения или исполнения договора.

«Следует иметь в виду, что к компетенции мировых судей относятся дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей. В случае, если цена иска превышает 50 тысяч рублей, дело подсудно районному суду», – говорится в сообщении.

При подаче искового заявления в суд от оплаты государственной пошлины освобождаются истцы – потребители по искам, связанным с нарушением их прав.

Исковое заявление пишется в произвольной форме, но должно содержать определенные реквизиты. В их числе: наименование суда, истца, место его жительства, наименование ответчика, его место жительства (или нахождения в случае если ответчик - организация), цена иска, если он подлежит оценке, расчет взыскиваемых или оспариваемых сумм.

В иске также должна быть информация о том, в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, законных интересов истца и его требования, обстоятельства, на которых основываются требования, сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, перечень прилагаемых документов.

К исковому заявлению в суд прилагаются его копии в количестве равном количеству привлекаемых по делу ответчиков.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. К заявлению, поданному представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

«Роспотребнадзор (его территориальные органы) вправе давать заключения по делу в целях защиты прав потребителей (статья 47 ГПК РФ и пункт 5 статьи 40 закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»)», – добавляется в сообщении.

Потребитель вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении Роспотребнадзора для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты прав потребителей.