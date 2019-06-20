РИАМО - 20 июн. Корпус индустриального парка «PNK-Вешки» в городском округе Мытищи планируют достроить в первом квартале 2020-го года, и, как показала проверка инспекторов Главгосстройнадзора региона, работы ведутся без отставания от графика, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком здания является ООО «Дельта». Площадь корпуса составит 106 тысяч квадратных метров. В здании будут обустроены складские помещения и административно-бытовой блок.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж сборных железобетонных конструкций», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проверка продлится до 8 июля. Плановый срок завершения строительства многофункционального корпуса – первый квартал 2020 года.