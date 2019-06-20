РИАМО – 20 июн. Оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» представил в качестве дополнительной функции своей виртуальной АТС Mango Office инструментарий речевой аналитики, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С помощью инструментария компании могут полностью автоматизировать контроль над работой продавцов на телефоне, операторов поддержки или специалистов клиентского сервиса.

«Система распознает голоса, умеет выделять ключевые слова и фразы, систематизировать звонки по тематикам, а также учитывать различные несмысловые параметры. Например, сопоставлять темпы речи сотрудника и клиента для оценки уровня комфортности общения», — говорится в сообщении.

В практическом плане системы речевой аналитики используются для того, чтобы проверять сотрудников, взаимодействующих от имени компании с клиентами. К примеру, если у операторов есть задание информировать каждого обратившегося клиента об определенной акции, то речевая аналитика автоматически выявит тех консультантов, которые не исполняют поручение.

Также инструмент способен отмечать конфликтные ситуации на линии и уведомлять о них руководителя.