РИАМО - 20 июн. Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД «Раменское» арестован в Подмосковье, его заключили под стражу, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте психотропных веществ.

«По данным следствия, в феврале 2017 года по указанию обвиняемого трое его подчиненных сфальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. После чего указанные материалы были переданы в следственное управление МУ МВД России «Раменское», где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и он взят под стражу общим сроком на 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Кроме этого, обвиняемый сам лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.

При рассмотрении уголовного дела судья не усмотрев в действиях потерпевшего состава преступления и вернул материалы на дополнительное расследование. В дальнейшем в органах полиции уголовное дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи.

Троих бывших сотрудников полиции, которые действовали по указанию арестованного экс-начальника, также задержали. Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности. Все трое находятся под стражей.

В рабочих кабинетах и по местам жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Назначены компьютерно-техническая и генетическая экспертизы, допрошены свидетели. Обвиняемых проверяют на причастность к похожим преступлениям.