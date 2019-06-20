РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. В подмосковном Подольске 23 июня пройдет первая открытая защита инвестиционных проектов, в которой примут участие предприниматели со всей страны, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«В Подольске 23 июня в 12:00 состоится первая в горокруге открытая защита инвестиционных проектов от бизнес-сообщества «Like-центр». На мероприятии встретятся предприниматели со всей России, чтобы представить на обозрение инвестиционного совета свои идеи для выгодных капиталовложений. Стоимость проектов колеблется от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов рублей», – сказала организатор.

Она отметила, что в мероприятии примут участие бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска и других городов страны.

«Принять участие в открытой защите проектов могут все желающие. Даже если у вас нет идей инвестиционных проектов, данное мероприятие может дать вдохновение для создания своего бизнеса», – добавила организатор.

Встреча состоится по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №6В, 7 этаж, офис 13. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться в официальной группе «Like Центр Подольск | Бизнес – сообщество» в соцсети «ВКонтакте».