РИАМО - 20 июн. Крытая парковка, рассчитанная на 56 велосипедов, открылась у станции «Филатов луг» Сокольнической линии метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте московского паркинга.

«Крытая велопарковка на 56 велосипедов открылась у станции метро «Филатов луг». Парковка оборудована двухуровневыми креплениями, стенами из антикоррозийных материалов, зоной отдыха. Несмотря на то, что парковка с системой видеонаблюдения, рекомендуем пристегивать велосипеды замком», – говорится в сообщении.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин дал старт запуску нового участка Сокольнической линии метрополитена от станции «Филатов луг» до «Коммунарки».

Открытие новых станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» существенно улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское, сократив время поездки по городу до 40 минут в день.

Кроме того, станция «Теплый Стан» разгрузится на вход на 17%, «Рассказовка» – на 12%, «Бунинская аллея» – на 15%, также на «Саларьево» будет заходить на 14% меньше пассажиров.