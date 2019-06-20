РИАМО – 20 июн. Четыре новых станции Сокольнической линии метро тесно интегрированы с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Для удобства пассажиров четырех новых станций Сокольнической линии метро, которые в четверг открыл мэр Москвы Сергей Собянин, организованы пешеходные маршруты, обустроены парковки, стоянки такси, автобусные остановки, расширены прилегающие улицы», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он дополнил, что пешеходные дорожки проложены от станции «Филатов луг» до деревни Картмазово, от станции «Прокшино» к двум новым жилым кварталам, от станции «Ольховая» до деревни Дубровка.

«В районе станции «Коммунарка» расширена улица Фитаревская, а также введены несколько новых уличных проездов с тротуарами и велодорожками. Всего гранитом замощено порядка 90 тысяч квадратных метров тротуаров», – отметил заммэра.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин дал старт запуску нового участка Сокольнической линии метрополитена от станции «Филатов луг» до «Коммунарки». Открытие новых станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» существенно улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское, сократив время поездки по городу до 40 минут в день.