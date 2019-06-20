РИАМО - 20 июн. Страховой дом «ВСК» совместно с сотрудниками полиции предотвратил крупное мошенничество в автостраховании на 14 миллионов рублей, организатора преступления приговорили к 3 годам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках расследования удалось установить исполнителя и организатора тщательно спланированного преступления.

«Для его (преступления – ред.) совершения был найден исполнитель, который номинально был устроен на работу. Дополнительно на него были оформлены кредиты, по которым была обеспечена положительная кредитная история. Для мошенничества подобрали автомобиль Mercedes-Benz G63AMG. Были изготовлены поддельные документы о купле-продаже и нанесен новый VIN. В ходе осмотра выявить подмену не удалось», — говорится в сообщении.

Машина была поставлена на учет и застрахована по КАСКО в ВСК на 14 миллионов рублей. Затем исполнитель обратился в офис ВСК с заявлением о хищении автомобиля.

Мошенничество было раскрыто. Исполнитель полностью признал свою вину и по решению суда получил 2,5 года лишения свободы условно, а 13 июня 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил и организатора к 3 годам лишения свободы.