РИАМО – 20 июн. Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости седьмого этапа строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 543-646 километров, который планируется эксплуатировать на платной основе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Проверка сметных расчетов проводилась с целью определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

«Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая ее протяженность составляет 669,8 километра. Документация, по которой получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, разработана для участка 543-646 километров, пересекающего Новгородский и Чудовский муниципальные районы Новгородской области и Тосненский муниципальный район Ленинградской области», – говорится в сообщении.

В 2016 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство данного участка трассы.

«Текущая проверка проведена в результате корректировки проекта с учетом дополнительных объемов работ. Протяженность участка с 543 по 646 километр составит около 103 километров. Проект планируется реализовать в две очереди строительства», – уточняется в материале.

В рамках первой очереди в эксплуатацию будут введены четыре полосы движения, в ходе второй – еще две.

«Проектные решения выполнены под расчетную скорость движения автотранспорта в 150 километров в час», – подчеркивается в материале.

Финансирование предпоследнего этапа строительства скоростной платной автомагистрали М-11 Москва - Санкт-Петербург, как и всех предыдущих, планируется осуществлять с использованием средств федерального бюджета и внебюджетных инвестиций.

«Генпроектировщик - АО «Петербург-Дорсервис», – резюмируется в сообщении.