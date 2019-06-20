РИАМО - 20 июн. Подмосковные специалисты могут принять участие в конкурсе для преподавателей «Технолог образования» и подать заявки с описанием своего проекта, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Министерство образования Московской области стало партнером конкурса «Технолог образования». Подмосковные специалисты могут принять участие в нем и подать заявки с описанием своего проекта. Наиболее интересные решения в сфере образовательных технологий будут отобраны независимыми экспертами», — сказала Забралова.

Конкурс проводится фондом «Сколково» совместно с фондом новых форм развития образования (Роскванториум) среди педагогов и методистов, готовых работать с использованием передовых цифровых технологий. Участие бесплатное, отмечается в материале.

На первом этапе конкурса пройдет регистрация и отбор лучших конкурсных заявок независимыми экспертами по утвержденным критериям. Во второй этап попадут 50 участников, которые наиболее емко ответят на вопросы анкеты и предложат самые интересные решения конкурсных заданий, примут участие в хакатоне, который пройдет в инновационном центре «Сколково».

В течение двух дней на примере решения задач от партнеров конкурса участники будут постигать тонкости профессии «технолог образования», погрузятся в задачи национального проекта «Образование», познакомятся с особенностями проектной деятельности, узнают о моделях финансирования образовательных программ. Победители второго этапа конкурса будут приглашены в ведущие образовательные компании.

Опыт преподавания или методического сопровождения преподавательской деятельности — обязательное условие для участия в конкурсе. Заявки принимаются до 24 июня. Подробная информация представлена на официальной странице мероприятия.