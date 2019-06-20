РИАМО - 20 июн. В минувшую среду, 19 июня, состоялся рекордный тираж «Гослото «4 из 20», в ходе которого был распределен выигрыш в общей сумме более 890 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

«Девять участников стали миллионерами. Пять из них – жители Москвы. Два участника купили билет всего за 200 рублей и выиграли по 2 523 236 рублей. Трем другим участникам достались выигрыши в размере 1 680 120 рублей, 1 411 420 рублей и 1 007 020 рублей», – отмечается в материале.

Также обладателями сумм свыше 1 миллиона рублей стали жители Владикавказа, Ростовской области, Мордовии и Краснодара.

Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета, а уточнить всю информацию о получении выигрыша – по платному номеру 8(900)555-00-55.